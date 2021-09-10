Elma dilimleri ile enfes bir tatlı Elma Tiramisu tarifi! Gelinim Mutfakta Elma Tiramisu malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

ELMA TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Elma tiramisunun yapılışı çok kolaydır. Öncelikle mascarpone ve kuarkı pürüzsüz olana kadar çırpın. Elma püresi, şeker, limon suyu ve 1/2 çay kaşığı tarçını karıştırın.

Ardından kremayı sertleşene kadar çırpın ve yavaş yavaş ekleyin. Sütü kalan tarçınla karıştırın.

Sonra bir fırın kabının tabanına kadayıfların yarısını yayın, süt ve tarçın karışımının yarısını serpin ve üstüne mascarpone karışımının yarısını serpin. Kalan ladyfinger, süt karışımı ve krema ile katmanları tekrarlayın. En az 2 saat soğutun.

Son olarak da servis yapmadan önce kakao tozu serpin. Afiyet olsun...