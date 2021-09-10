Elma dilimleri ile enfes bir tatlı Elma Tiramisu tarifi! Gelinim Mutfakta Elma Tiramisu malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

Apple tiramisu diye de geçen elma tiramusu bugün Gelinim Mutfakta'nın menüsünde yer alıyor. Haftanın son gününde gelinler elma tiramusu yaparak en yüksek puanı almaya çalışacak. Bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılardan biri Gelinim Mutfakta'ya veda edecek. Pogramın sunucusu Demet Akalın haftanın son gününde tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyerek bugünkü menünün elma tiramisu olduğunu söyledi. Bu kapsamda Elma Tiramisu malzemeleri ve yapılışı günün en çok araştırılan konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta Elma Tiramisu malzemeleri neler? Elma Tiramisu nasıl yapılır? İşte tarifi...
GELİNİM MUTFAKTA ELMA TİRAMİSU MALZEMELERİ
100 gram Mascorpone peyniri
350 gram kuark
125 gram elma püresi
70 gram Şeker
1 çay kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı Tarçın
50 mililitre krem şanti
125 mililitre süt (az yağlı)
150 gram Bayan parmağı
1 çorba kaşığı kakao tozu
ELMA TİRAMİSU NASIL YAPILIR?
Elma tiramisunun yapılışı çok kolaydır. Öncelikle mascarpone ve kuarkı pürüzsüz olana kadar çırpın. Elma püresi, şeker, limon suyu ve 1/2 çay kaşığı tarçını karıştırın.
Ardından kremayı sertleşene kadar çırpın ve yavaş yavaş ekleyin. Sütü kalan tarçınla karıştırın.
Sonra bir fırın kabının tabanına kadayıfların yarısını yayın, süt ve tarçın karışımının yarısını serpin ve üstüne mascarpone karışımının yarısını serpin. Kalan ladyfinger, süt karışımı ve krema ile katmanları tekrarlayın. En az 2 saat soğutun.
Son olarak da servis yapmadan önce kakao tozu serpin. Afiyet olsun...