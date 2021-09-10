Gelinim Mutfakta 10 Eylül puan durumu 2021: Bugün kim elendi? Haftanın ve günün birincisi kim? Gelinim Mutfakta altınları ve bilezikleri kim aldı?

YAREN MADEN KİMDİR?

Yaren Maden 14 aylık evli. Eşi ile birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. On binlerce takipçisi olan Yaren'in Tiktok'taki profilinde yayınladığı videolar çok seviliyor. Kayınvalidesi Filiz Kaya ile birlikte Gelinim Mutfakta'ya altınları almaya geliyor. Kendisini izleyen seyircilerin merakla araştırdığı güzel gelinin Instagram ve Tiktok'ta oldukça aktif profilleri bulunuyor. yaren Maden Tiktok'ta @yarennyavuzz, Instagram'da ise @yaren.madenn adresini kullanıyor.

EBRU KARABACAK KİMDİR?

Ebru Karabacak 27 yaşında. Üniversite öğrencisi. Mesleği Kickbosk branşında Spor eğitmeni. Şarkıcı Levent Karabacak ile 4 yıldır evli ancak çocuğu yok. Programa annesi Sevgi Tıraş ve kayınvalidesi Nuray Savaş ile katıldı. El lezetine güvendiğini, haftanın birincisi olabilmek adına yarışmaya katıldığını ifade etti. Kendisini aynı zamanda Instagram'da 10 binden fazla kişi takip ediyor. Profiline @ebidik hesabından ulaşabilirsiniz.