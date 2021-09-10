Gelinim Mutfakta 10 Eylül puan durumu 2021: Bugün kim elendi? Haftanın ve günün birincisi kim? Gelinim Mutfakta altınları ve bilezikleri kim aldı?

Kanal D'nin sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün kritik gün. Haftanın sonuna gelindi. Bugün bir yarışmacı haftanın en düşük puanıyla programdan elenecek. 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı Gelinim Mutfakta'da günün, haftanın birincisi ve elenen yarışmacı merak ediliyor. Programın sunucusu Demet Akalın 10 Eylül 2021 Cuma menüsünü açıkladı. Gelinler bugün elma tiramisu yapacak. En lezzetli tiramisuyu yapan en yükse puanı elde edecek. Her haftannın son gününde heyecanla kimin eleneceği ve kimin kazanacağı sıkça araştırılıyor. Peki Bugün kim elendi? Haftanın ve günün birincisi kim? Çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 10 Eylül puan durumu 2021...
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2021
Bugünkü bölümde gelinlerden en düşük puana sahip yarışmacı Gelinim Mutfakta'ya veda edecek.
BUGÜN KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kazanan ismi Yağnur oldu. Elenen isim ise Büşra oldu.
HAFTANIN VE GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
9 Eylül 2021 Perşembe günü günün birincisi Yağnur olmuştu. Bugün ise günün birincisi yine Yağnur oldu. Haftanın birincisinin ise Yağnur olması bekleniyordu.
ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN KİM OLDU?
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta da birinci ve elenen isim bugün açıklandı. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi yine "Yağnur" oldu. Haftanın elenen gelin adayı da "Büşra" oldu.
YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?
Arnavut göçmeni olan Yağnur İşçiler 12 yıllık evlidir. Başarılı yarışmacının 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu her seferinde dile getiren İşçiler rakiplerini ürkütmeyi başardı. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.
ASLIHAN KAYA YİĞİT KİMDİR?
Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Aslıhan Kaya Yiğit evlidir. Baturalp adından bir oğlu vardır. Profilinde yayınladığı fragman videosu ile programda yarışacağını duyurdu. Elde edeceği puanlarla rakiplerine üstünlük kurmak ve kayınvalidesiyle birlikte altınların sahibi olmak istiyor.Kendisini izleyen seyircilerin merakla araştırdığı güzel yarışmacının Instagram hesabı bulunmaktadır. Profiline @aslihankygt'ten ulaşabilirsiniz.