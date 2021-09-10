Zile basma yüzünden tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı

Binada oturan Nurgül Karakuş, A.Y.'nin apartmanda sürekli kavga çıkarttığını belirterek, "Zemin katta oturuyor. Herkesle kavgalı. Apartmanda herkesi canından bezdirdi. Bu yüzden çok sayıda davası var ama yine de sorun çıkarmaya devam ediyor" dedi.