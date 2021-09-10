Anastasiya Yazerskaya ölü bulundu! Kasten öldürmekten yargılanan Ahmet Oğuz Özgür ağlayarak savunma yaptı

YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATMIŞTI

Ahmet Oğuz Özgür'ün bir önceki duruşmada ise 8 Mart akşamı Anastasiya bin 800 lira vererek para karşılığı ilişkiye girmek için otomobiline aldığını söyledi. Birlikte nargile kafeyi gittiklerini belirten Özgür, "Daha sonra diskoya gittik. Burada Anastasiya yarım şişe viski içti. Gece Güvenlik Mahallesi'ndeki eve geldik. İlişkiye girdik. O salonda kaldı Ben odaya geçip uyudum. Sabah Anastasiya'nın çalan cep telefonunun sesi ile uyandım. Yanına gittim. Anasstasiya uyuyordu. Uyandırmaya çalıştım. Kalbi atmıyordu. Suni teneffüs yaptım, hareketsizdi. Ne yapacağımı bilmiyordum Göz kapağında sararma vardı. 10 gün sonra oğlumun nikahı vardı. Düşündükçe psikolojim bozuldu. Dışarı çıktım. Kazma aldı. Koli bandı aldım. Psikolojim çok kütü idi. Akşam evde Anastasiya'nın el ve ayaklarını koli bandı ile sardım. İki çarşafa doladım. İndirirken halı sansınlar diye. Akşam hava kararınca cesedi indirip aracın arkasına koydum Antalya-Isparta yolunda yağmur yağıyordu. Toprağın 15 santim altına gömdüm. Yer belli olsun diye üzerine lastik koydum. Botu, çantası, ve elbisesini iki ayrı çantaya koydum. Yolda çöpe bıraktım. Cep telefonunu da şarjını ve kartı çıkardıktan sonra hepsini yola attım" demişti.