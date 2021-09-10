Anastasiya Yazerskaya ölü bulundu! Kasten öldürmekten yargılanan Ahmet Oğuz Özgür ağlayarak savunma yaptı

11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü ve sesli görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Salonda ise avukatları hazır bulundu. Anastasiya Yazerskaya'nın ailesini temsilen avukatları ise şikayetçi bölümünde yerlerini aldı.
BIÇAK DARP VE BOĞMA İZİNE RASTLANMAMIŞTIR
Mahkeme Başkanı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu okudu. Raporda "Anastasiya'nın ölümünde her hangi bir boğma, bıçak, darp ile vücut bütünlüğünü bozacak bir ize rastlanamamıştır" denildi. Tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür adlı tıp raporunu kendi beyanları doğrultusunda olduğunu haksız yere 18 aydır hapıs yattığını söyledi. Özgür beraatini ve tahliyesini talep etti. Avukatları da gelen raporunda cinayet ve benzeri hiçbir bulguya rastlanamadığını yenileyerek Ahmet Oğuz Özgür'ün suçsuz olduğunu kaydettiler.
AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI
Evli ve 3 çocuk babası öğretmen Ahmet Oğuz Özgür kimseyi öldürmediğini işlemediği bir suçtan dolayı 18 aydır cezaevinde olduğunu yeniledi. Öğretmen Özgür, "Şerefim üzerine yemin ederim bin kimseyi öldürmedim. 10 gün sonra oğlumun nikahı olacağı için o zaman ambulans ve polis çağırmamak. Engelli bir çocuğum var, bir diğer oğlum üniversite sınavına girecek. Ne olur şerefim üzerine bir kez daha yemin ediyorum ben kimseyi öldürmedim. Oğlumun nikahı kıyıldıktan sonra gelip karakolda ben kendim polise durumu anlattım. Cesedin yerini söyledim. Karakolda basına sızdırmayacaklarına dair şeref sözü verdiler. Ancak tutmadılar. " diyerek gözyaşları içinde savunmalarını yeniledi.