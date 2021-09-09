Paşa yemeği Abdigor köftesi tarifi! Gelinim Mutfakta Abdigor köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Gelinim Mutfakta Abdigor köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde yarışmacılar Abdigor köftesi yaptı. En güzel Abdigor köftesini yapan gelin birinci olacak ve çeyrek altının sahibi olacak. Anadolu'nun bilinen en eski ve lezzetli diyet yemeği Abdigor köftesi tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Bundan tam 400 yıl önce midesinde rahatsızlanan ve et yemekleri yiyemeyen Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa için dönemin aşçıları Abdigor köftesini yapmıştır. O günden sonra meşhur olan Abdigor köftesi günümüze kadar sevilerek yapılmaktadır. İşte Abdigor köftesi tarifi...