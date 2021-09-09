Paşa yemeği Abdigor köftesi tarifi! Gelinim Mutfakta Abdigor köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Gelinim Mutfakta Abdigor köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde yarışmacılar Abdigor köftesi yaptı. En güzel Abdigor köftesini yapan gelin birinci olacak ve çeyrek altının sahibi olacak. Anadolu'nun bilinen en eski ve lezzetli diyet yemeği Abdigor köftesi tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Bundan tam 400 yıl önce midesinde rahatsızlanan ve et yemekleri yiyemeyen Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa için dönemin aşçıları Abdigor köftesini yapmıştır. O günden sonra meşhur olan Abdigor köftesi günümüze kadar sevilerek yapılmaktadır. İşte Abdigor köftesi tarifi...
ABDİGÖR KÖFTESİ MALZEMELERİ
Köfte için:
800 gram yağsız sinirsiz dana eti
Yeteri kadar su
Tuz
Karabiber
Pilav için:
2 su bardağı pirinç
3 su bardağı su
Tuz
ABDİGÖR KEBABI NASIL YAPILIR?
Öncelikle 800 gram dana etine tuzu ve karabiberi ekleyin. Ardından eti 2 saat boyunca hamur haline gelinceye kadar satırla dövün. (Evde uğraşmak istemezseniz kasaba da dövdürebilirsiniz.)
Sonrasında kıvama gelmiş harcı 8 parçaya ayırın ve yuvarlak yapın. Sonra köfteleri 4 su bardağı suda haşlayın ve süzgeçle çıkarıp kenara koyun.
Ardından pilav için köfteleri haşladığınız sudan 3 su bardağını bir tencereye alın ve kaynatın. İşlem bittikten sonra tuz ekleyin ve bol suyla yıkanmış pirinci katın.
Dikkatlice ilk olarak harlı, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Son olarak da piştikten sonra pilav altta köfteler üste olacak şekilde servis edebilirsiniz.