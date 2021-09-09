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    • Yaşam
    • 09.09.2021 15:37
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    • 09.09.2021 15:42
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    Paşa yemeği Abdigor köftesi tarifi! Gelinim Mutfakta Abdigor köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde menüde Abdigor köftesi yer aldı. Yarışmayı izleyenler mutfaklarına geçerek Abdigor köftesini denemek istiyor. Peki Gelinim Mutfakta Abdigor köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tam ağzınıza layık, damak tadınıza uygun Abdigor köftesi tarifine haberimizde yer verdik. İşte Doğubayazıt mutfağında pişirilen Abdigör köftesinin malzemeleri ve yapılışı...

    takvim.com.tr
    Paşa yemeği Abdigor köftesi tarifi!

    Gelinim Mutfakta Abdigor köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde yarışmacılar Abdigor köftesi yaptı. En güzel Abdigor köftesini yapan gelin birinci olacak ve çeyrek altının sahibi olacak. Anadolu'nun bilinen en eski ve lezzetli diyet yemeği Abdigor köftesi tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Bundan tam 400 yıl önce midesinde rahatsızlanan ve et yemekleri yiyemeyen Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa için dönemin aşçıları Abdigor köftesini yapmıştır. O günden sonra meşhur olan Abdigor köftesi günümüze kadar sevilerek yapılmaktadır. İşte Abdigor köftesi tarifi...

    ABDİGÖR KÖFTESİ MALZEMELERİ

    Köfte için:

    800 gram yağsız sinirsiz dana eti

    Yeteri kadar su

    Tuz

    Karabiber

    Pilav için:

    2 su bardağı pirinç

    3 su bardağı su

    Tuz

    ABDİGÖR KEBABI NASIL YAPILIR?

    Öncelikle 800 gram dana etine tuzu ve karabiberi ekleyin. Ardından eti 2 saat boyunca hamur haline gelinceye kadar satırla dövün. (Evde uğraşmak istemezseniz kasaba da dövdürebilirsiniz.)

    Sonrasında kıvama gelmiş harcı 8 parçaya ayırın ve yuvarlak yapın. Sonra köfteleri 4 su bardağı suda haşlayın ve süzgeçle çıkarıp kenara koyun.

    Ardından pilav için köfteleri haşladığınız sudan 3 su bardağını bir tencereye alın ve kaynatın. İşlem bittikten sonra tuz ekleyin ve bol suyla yıkanmış pirinci katın.

    Dikkatlice ilk olarak harlı, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Son olarak da piştikten sonra pilav altta köfteler üste olacak şekilde servis edebilirsiniz.
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