AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'dan Diyarbakır annelerine ziyaret!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 738'inci gününde sürüyor.
Semiha Yıldırım, anne ve babalarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.
"ANNELERİN YÜREKLERİ BU ŞEKİLDE YANMASIN"
Yıldırım, gazetecilere, bir anne olarak annelerin acısını çok iyi hissettiğini söyledi.
Her zaman Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu dile getiren Yıldırım, "Onların seslerinin duyurulması tabii ki PKK'ya büyük bir darbedir. İnşallah bundan sonra başka anneler bu şekilde ağlamaz. Annelerin yürekleri bu şekilde yanmasın. Bu annelerin de evlatlarına bir an önce kavuşmasını Allah'tan temenni ediyorum." dedi.