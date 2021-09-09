AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'dan Diyarbakır annelerine ziyaret!

Her zaman Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu dile getiren Yıldırım, "Onların seslerinin duyurulması tabii ki PKK'ya büyük bir darbedir. İnşallah bundan sonra başka anneler bu şekilde ağlamaz. Annelerin yürekleri bu şekilde yanmasın. Bu annelerin de evlatlarına bir an önce kavuşmasını Allah'tan temenni ediyorum." dedi.