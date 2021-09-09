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    • Yaşam
    • 09.09.2021 23:26
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    • 09.09.2021 23:52
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    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'dan Diyarbakır annelerine ziyaret!

    Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

    AA
    Semiha Yıldırım’dan Diyarbakır annelerine ziyaret

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 738'inci gününde sürüyor.

    Semiha Yıldırım, anne ve babalarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

    "ANNELERİN YÜREKLERİ BU ŞEKİLDE YANMASIN"
    Yıldırım, gazetecilere, bir anne olarak annelerin acısını çok iyi hissettiğini söyledi.

    Her zaman Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu dile getiren Yıldırım, "Onların seslerinin duyurulması tabii ki PKK'ya büyük bir darbedir. İnşallah bundan sonra başka anneler bu şekilde ağlamaz. Annelerin yürekleri bu şekilde yanmasın. Bu annelerin de evlatlarına bir an önce kavuşmasını Allah'tan temenni ediyorum." dedi.

        Ziyarette Yıldırım'a Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat da eşlik etti.

        Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Bağlar ilçesindeki Abdülkadir İmral Kızılay Anaokulu'na ziyarette bulundu.

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        Haberler Yaşam AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'dan Diyarbakır annelerine ziyaret!
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