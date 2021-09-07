Canına kıyan Eda Nur Kaplan'ın tecavüze uğradığı gece görüntüleri ortaya çıktı

Eda Nur Kaplan'ı olaydan bir süre önce evine bırakan taksi şoförü, "Aşırı derecede alkollüydü. Yarı baygın bir hali vardı, taksiye bindiğinde de ağlamaklı haldeydi. 'Ben nasıl bir ortamın içine düştüm, ben ne yaptım. Şimdi anneme ne diyeceğim, kendime geldiğimde iki kadın başımda pavyon muhabbeti yapıyordu' diye sayıklıyordu" ifadelerini kullanmıştı.