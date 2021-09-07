Canına kıyan Eda Nur Kaplan'ın tecavüze uğradığı gece görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan (18), 31 Temmuz'da Yusuf G. ile Mehmet A.'nın cinsel istismarına uğradı. Şikayetçi olmasına rağmen, zanlılar serbest kaldı.
Bunalıma giren genç kız, arkadaşının 15. kattaki evinden ölüme atladı. İki şüpheli ise tutuklandı.
Ankara'da ablası ve ablasının sevgilisinin uyumasından kısa bir süre sonra binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın yaşamına son vermeden bir süre önce Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.
Eda Nur Kaplan, polise verdiği ifadesinde, 2 kişinin rızası dışında kendisiyle ilişkiye girdiği, alkollü olduğu için karşı koyamadığını anlatmıştı.
Eda Nur Kaplan'ı olaydan bir süre önce evine bırakan taksi şoförü, "Aşırı derecede alkollüydü. Yarı baygın bir hali vardı, taksiye bindiğinde de ağlamaklı haldeydi. 'Ben nasıl bir ortamın içine düştüm, ben ne yaptım. Şimdi anneme ne diyeceğim, kendime geldiğimde iki kadın başımda pavyon muhabbeti yapıyordu' diye sayıklıyordu" ifadelerini kullanmıştı.