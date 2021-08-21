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Eda Nur Kaplan'ın annesi ile kardeşi birbirine girdi! 'İşin içinde para var'

Son dakika haberi... Ankara'nın Çankaya ileçesinde geçtiğimiz günlerde annesine bir mesaj bırakarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın annesi ile kardeşi birbirine girdi. Kardeşi, annesinin derdinin para olduğunu ve ifadesini geri çekmesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...

21.08.2021 22:00 - Son Güncelleme: 21.08.2021 22:01
Eda Nur Kaplan’ın annesi ile kardeşi birbirine girdi! ’İşin içinde para var’

Ankara'nın Çankaya ileçesinde geçtiğimiz günlerde annesine bir mesaj bırakarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın annesi ile kardeşi birbirine girdi.

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Eda Nur Kaplan’ın annesi ile kardeşi birbirine girdi! ’İşin içinde para var’

Eda Nur'un intihar etmesinin ardından sitede yaşayanların duyulan gürültü sonrasında komşularının araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Eda Nur'un vefat ettiği öğrenildi.

Eda Nur Kaplan’ın annesi ile kardeşi birbirine girdi! ’İşin içinde para var’

Daha sonra 18 yaşındaki Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

18 yaşındaki Eda Nur, hayatına son vermeden önce annesine yazdığı mesajda, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık.

Eda Nur Kaplan’ın annesi ile kardeşi birbirine girdi! ’İşin içinde para var’

Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı.

Eda Nur Kaplan’ın annesi ile kardeşi birbirine girdi! ’İşin içinde para var’

Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun'' ifadeleri yer aldı.

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