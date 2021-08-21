Eda Nur Kaplan'ın annesi ile kardeşi birbirine girdi! 'İşin içinde para var'
Son dakika haberi... Ankara'nın Çankaya ileçesinde geçtiğimiz günlerde annesine bir mesaj bırakarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın annesi ile kardeşi birbirine girdi. Kardeşi, annesinin derdinin para olduğunu ve ifadesini geri çekmesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...
21.08.2021 22:00
- Son Güncelleme: 21.08.2021 22:01
Ankara'nın Çankaya ileçesinde geçtiğimiz günlerde annesine bir mesaj bırakarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın annesi ile kardeşi birbirine girdi.