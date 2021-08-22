Meğer amcası da... Eda Nur Kaplan’ın intiharının ardındaki sır perdesi aralanıyor! Talihsiz kızın ablası her şeyi anlattı

İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.