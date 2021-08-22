Meğer amcası da... Eda Nur Kaplan'ın intiharının ardındaki sır perdesi aralanıyor! Talihsiz kızın ablası her şeyi anlattı
Ankara Çankaya ilçesinde annesine gönderdiği bir mesajın ardından 15. kattan atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor. Talihsiz kızın erkek kardeşi dün katıldığı bir programda annesi ile kavga ederek ifadesini geri çekmesini ve işin içinde para olduğunu ifade etmişti. Bugün ise kız kardeşi Güler Kaplan, Eda Nur'un amcası tarafından istismar edildiğini anlattı. İşte detaylar...
Ankara Çankaya ilçesinde annesine gönderdiği bir mesajın ardından 15. kattan atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor.
Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İNTİHARDAN 1 HAFTA ÖNCE POLİSE GİTTİ
Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, intiharından 1 hafta önce 31 Temmuz'da da polise başvurarak, Mehmet A. ve Yusuf G.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.