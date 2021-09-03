1 milyar liralık Dogecoin kripto para dolandırıcılığında ses kaydı ortaya çıktı

"YATIRIMCI SAYISI 5 BİN KİŞİYE ULAŞTI"

Öte yandan, Youtube üzerinden sistemin tanıtımını yapan youtuberların da sistem sekteye uğradıktan sonra tepki gösteren yatırımcıları sakinleştirmeye çalıştıkları, daha sonrasında ise sorumluluk kabul etmediklerini dile getirmeleri ses kayıtlarına şöyle yansıdı: "Erhan beyin kaçtığı, telefonlarına ulaşılmadığı ile ilgili bazı bilgiler dolanıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Site sahipleri genellikle vurgun yapıp çıkma peşindeydiler fakat Erhan Bey buna rağmen Dogecoin minning sitesini kapatmamayı, kimseyi mağdur etmemeyi ve yeni bir formatta Dogecoin minning sitesini devam ettirmeyi düşünüyor. Yaklaşık 3.5-4 aydır Erhan Bey'in siteleri Doge minning çok güzel ödemeler yapıyor. Sonuçta 5 bin kişiye ulaştı, yatırımcı sayısı. Dolayısıyla biraz zaman alacak. Dogecoin minning ödemelerini yapacak arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben Erhan Bey ile yüz yüze tanışmış birisiyim, Erhan Bey idealleri amaçları olan birisi. Bu projeyi kesinlikle çok daha iyi yerlere getirecek arkadaşlar"

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"BEN TANITIMINI YAPARIM BUNA DA KİMSE BİR ŞEY DİYEMEZ"

Turgut V.'nin kayıplara karışmasının ardından ise, "Artık aklınıza ne geliyorsa her türlü şikâyete, davaya beni de dahil edebilirsiniz. Her türlü arkasında dururum. O sitelerle de herhangi bir bağlantım yok. Evet, kanalımızda da yatırımcı olarak videolarını yayınladık" diyor.

Başka bir youtuber, "Ben o kişinin isminin Turgut olduğunu bile bilmiyordum. Erhan diye biliyorum bu arkadaşı. Sonuçta tanıtım yapıyoruz biz, video içeriği üreticisiyiz. Ben tanıtımını yaparım buna da kimse bir şey diyemez. Bunu engelleyen bir madde, kanun falan da yok. İstediğim şeyi tanıtırım. Bu adamlar 3 ay ödedi, 2 ay ödedi, 1 ay da ödeyebilirdi, 4 ay da ödeyebilirdi, 6 ay da ödeyebilirdi. 6 ay ödeseydi 6 ayın sonunda da aynı olacaktı. Bu iş böyle" ifadesini kullanıyor.