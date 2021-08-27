Dogecoin ile 1 milyar TL'lik vurgunda yeni gelişme: "Thodex'ten çok daha büyük"





Avukat Sinan Keskin, "Thodex mağdur vekilleri olarak şunu söyleyebilirim ki Thodex'ten daha büyük bir dolandırıcılık hadisesiyle karşı karşıyayız. Çünkü burada mağdur ve kişi sayısına göre Thodex ile kıyaslama yapacak olursak çok daha büyük mağduriyetler söz konusu.

Mağdurlar paralarını alabilirler ancak bazı şartlar dahilinde. Çünkü bu flash disk gibi şu boyutta olan bir soğuk cüzdan var. Bu soğuk cüzdanın içerisinde yer alıyor. Bu merkezi olmadığı için bu sistem, bankalara bloke koymak gibi veya tedbir getirmek gibi bir durum söz konusu değil.