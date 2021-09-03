İstanbul'da tepki çeken görüntüye ceza yağdı! 15 gün süre verildi

"İZİNSİZ BİR ŞEKİLDE DOLGU YAPILAMAZ"

Arazinin kişiye ait olma durumunda dahi tarım arazilerinde, kıyı bölgelerinde, meralarda ve özel kanunla korunan ormanlarda izinsiz bir şekilde dolgu yapılamayacağını ifade eden Karaca, şunları söyledi: "Bunu arazi sahipleri yapmış ama izinsiz bir şekilde yaptıkları için bu duruma müdahale ettik. Çok yaygın bir alanda görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini her zaman istiyoruz. Kaçak avcılık ve dökümle ilgili, özellikle istihsal veya tarım alanlarında bir müdahaleyi bizlere bildirdikleri takdirde gerekli işlemleri yapacağız."



Öte yandan, ekipler tarafından ceza uygulanan kişilere mevcut alanın tekrar eski haline dönüştürülmesi için de 15 gün süre verildiği öğrenildi.

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