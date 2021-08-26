Kripto dünyasında yeni Thodex vurgunu: 1500 kişiden 1 milyar TL toplayıp kayıplara karıştı

"İNSANLAR DEVAMLI DAHA FAZLA YATIRIMDA BULUNUYORDU"

Bin 500 kişilik Dogecoin mağdurlarından biri olan ve 10 milyon TL zararı olduğunu söyleyen Ecem Ashyrova, "İlk aşamada deneme amaçlı 400 bin doge yatırmıştım. Kırk günlük paketler alıyorduk. Belirli bir miktarın üzerinde alım yapınca yüzde 100 kâr paketi daha cazip geliyordu. Yüzde 100 kar ile 20 günde kendi yatırdığın ana parayı çekiyorsun, 20 gün sonrasında da ana para kadar kar çekiyorsun. Ben yatırdığım 400 bin dogeyi çektim. Bu arada sistem dört ay çalıştı yani hiçbir aksama yoktu. Her şey güzel gidiyordu. Bu esnada internet üzerinde devamlı reklamlar veriyorlardı. Böylelikle sistem büyük bir kitle de topladı kendine. Ben de deneme amaçlı yatırdığım coinlerin hepsini çektikten sonra dedim ki güvenilir bir sistem çünkü 3- 4 ay boyunca insanlar devamlı daha fazla yatırımda bulunuyordu. Adam il, il geziyor, toplantılar yapıyor, zoom üzerinden paneller düzenliyordu. Devamlı güzel vaatlerde bulunuyordu. Geleceğe dair çok güzel planları vardı, kendi cihazları vardı, üretim yaptığını söylüyordu. Ona güvenerek 4 milyon dogeyi tekrar yatırdım" dedi.