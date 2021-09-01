İstanbul Havalimanı 'Avrupa'nın en verimli havalimanı' seçildi! Yılda 40 milyondan fazla yolcu...

26-29 Ağustos'ta çevrim içi gerçekleştirilen 24. ATRS Dünya Konferansı'nda ödül kazanan havalimanları, tüm dünyadaki havalimanlarının verimliliğini özetleyen ATRS havalimanı kıyaslama raporu ile birlikte açıklandı. Hava yolu şirketleri, havalimanları, hava trafik kontrol ve havacılık alanlarından yöneticiler, bürokratlar, danışmanlar ve akademisyenler de dahil olmak üzere havacılık sektörünün tüm kesimlerinden geniş bir katılım gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, kazandıkları her ödülün başarılarının uluslararası alanda da beğeniyle takip edildiğini göstermesi açısından çok değerli olduğunu kaydetti.