Tık uğruna Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan Yunus Emre Özer gözaltına alındı!

Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Yunues Emre Özer, son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.



GEMİNİN ÜZERİNE ATLADI!

O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde; ilk olarak köprü korkuluklarına tırmandı, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atladı.