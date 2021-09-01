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    • Yaşam
    • 01.09.2021 22:39
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    • 01.09.2021 22:59
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    Tık uğruna Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan Yunus Emre Özer gözaltına alındı!

    Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan ve son olarak Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan 27 yaşındaki Yunus Emre Özer gözaltına alındı.

    Tık uğruna köprüden atlamıştı! Gözaltına alındı

    Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Yunues Emre Özer, son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.


    GEMİNİN ÜZERİNE ATLADI!
    O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde; ilk olarak köprü korkuluklarına tırmandı, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atladı.



    Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürüldü.



    GÖZALTINA ALINDI
    Görüntüler üzerine "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında soruşturma başlatan polis, Özer'i bu akşam gözaltına aldı.
        Ermeni zorbalığı!
        Haberler Yaşam Tık uğruna Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan Yunus Emre Özer gözaltına alındı!
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