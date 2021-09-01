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    • Yaşam
    • 01.09.2021 18:23
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    • 01.09.2021 18:23
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    Tunceli'de ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı!

    Tunceli'de Merkez Aktuluk Mahallesi'ndeki Çiçekli-Hozat kara yolu mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına iki helikopter ve toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'lar müdahalede bulundu. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

    Tunceli’de yangın kontrol altına alındı!

    Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

    Merkez Aktuluk Mahallesi'ndeki Çiçekli-Hozat kara yolu mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

    KONTROL ALTINA ALINDI
    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yangına iki helikopter ve toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'lar müdahalede bulundu.

    Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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