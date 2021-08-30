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    Son 4 kurşunu babaya sıkmış! Psikolojik baskı gördüm

    14 yaşındaki F. Yalpı, fındık toplama tartışmasında anne, nine ve ağabeyini silahla öldürdü, babasını da ağır yaraladı. Cinayetin sebebini ise şöyle açıkladı: Annem bana kötü davranıyordu. Ailemden psikolojik baskı görüyordum. Sinirlendim vurdum.

    Hamza Alp
    Psikolojik baskı gördüm

    Ordu Korgan'da 3 gündür fındık toplamaya giden F. Yalpı (14), önceki gün kahvaltı sofrasında sıkıldığını, Tokat Turhal'a gitmek istediğini söyledi. Çıkan tartışma büyüyünce Yalpı, polis babasının tabancasını aldı. Anneannesi Cennet Gerdek, annesi Rahime Yalpı ve ağabeyi Murat Yalpı'yı öldürdü. Evin önünde bulunan ve silah sesleriyle eve koşan babası Cemalettin Yalpı'yı da silahtaki son 4 mermiyle ağır yaraladı. 4 yaşındaki kardeşi Yusuf Eymen ise o an korkuyla saklandı. Küçük çocuk, olaydan sonra eve gelen jandarmalar tarafından saklandığı yerden çıkarıldı.

    OYUN BAĞIMLISIYDI
    F. Yalpı'nın internette oyun bağımlısı olduğu öğrenildi. Bu yıl ortaokulu bitiren ve liseye gitmeye hazırlanan çocuk, ailesinden uzun süredir psikolojik baskı gördüğünü iddia etti. Annesinin kendisine sürekli kötü davrandığını söyledi.

    Annesinin kendisini sevmediğini düşündüğünü ve içinde kin biriktiğini belirten Yalpı, fındık toplamayı da sevmediğini ancak aile baskısıyla toplamaya gittiğini anlattı.

    MUTLU DEĞİL BİZİM ÇOCUKLAR
    Sosyal     medya hesabında Turhal İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıfında okurken aldığı takdir belgesini paylaşan F.Y.'nin, 2019 yılında paylaştığı 'Bizim Çocuklar' başlıklı bir şiir de dikkat çekti.

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