Ordu'da fındık toplama dehşeti! Ailesini katleden çocuğun ilk ifadesi: Annem bana kötü davranıyor avukat istiyorum

Olay, dün Korgan'ın Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. F.Y., iddiaya göre, kahvaltı sofrasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı.
Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı'yı da yaraladı.
4 YAŞINDAKİ KARDEŞ KAÇARAK KURTULDU
Olay sırasında odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen'in (4) ise kaçarak olaydan kurtulduğu belirtildi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.