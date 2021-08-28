Orman Genel Müdürlüğü duyurdu: Yurt genelinde 6 orman yangını kontrol altına alındı





TUNCELİ'DEKİ ORMAN YANGINLARINDAN 3'Ü KONTROL ALTINDA

Açıklamada Tunceli yangınları için de bilgi paylaşımında bulunuldu.

Özel güvenlik bölgesinde 18 Ağustos'ta saat 13.45'te ormanlık alanda çıkan örtü yangınlarından 3'ünün kontrol altına alındığı belirterek, şunlar kaydedildi:

"Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat-Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda çıkan orman yangını dört noktada başladı. İşletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 25 personelle söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı, yangını önlemek adına ekiplerimiz, 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangınlardan 3 tanesi kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlamıştır. Devam eden diğer yangına müdahale, ekiplerimizce yapılmaktadır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zamanda yangın kontrol altına alınacaktır. Mevcut yangınlar örtü yangını olup, örtü yer ekiplerimiz müdahale etmektedir. "

8 AYDA 2 BİN 105 YANGIN İLE MÜCADELE EDİLDİ

Açıklama bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'de 1597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandığı belirtilerek, yangınların tamamının, orman teşkilatının yoğun çabalarıyla kontrol altına alındığı ve yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.