Son dakika: Kocaeli'de vardiyadan çıkan işçileri taşıyan araç kaza yaptı! İçeridekileri camları kırarak çıkarttılar





Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve yardıma koşan vatandaşlar tarafından aracın camları kırılarak yaralılar araç içerisinden çıkarıldı.