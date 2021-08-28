Son dakika: Kocaeli'de vardiyadan çıkan işçileri taşıyan araç kaza yaptı! İçeridekileri camları kırarak çıkarttılar

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolunda gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü.
Vardiyadan çıkan işçileri evlerine götüren servis şoförü bir anda araç hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından 7 kişi yaralandı.
Kaza, Körfez Barbaros Mahallesi D100 Karayolu yan yol ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada vardiyadan çıkan işçileri taşıyan İsmail P. idaresindeki 41 P 6039 plakalı servis minibüsü, D100 Karayolu Ankara istikametinde ilerlediği sırada Barbaros Mahallesi mevkiindeki yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.