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    • Yaşam
    • 29.08.2021 05:37
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    • 29.08.2021 05:37
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    Son dakika: Kocaeli'de vardiyadan çıkan işçileri taşıyan araç kaza yaptı! İçeridekileri camları kırarak çıkarttılar

    Son dakika haberi... Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolunda gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü. Vardiyadan çıkan işçileri evlerine götüren servis şoförü bir anda araç hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından 7 kişi yaralandı. Yaralılar aracın camları kırılarak çıkartıldı.

    AA
    Kocaeli’de işçileri taşıyan araç kaza yaptı

    Son dakika haberi... Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolunda gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü.

    Vardiyadan çıkan işçileri evlerine götüren servis şoförü bir anda araç hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından 7 kişi yaralandı.

    Kaza, Körfez Barbaros Mahallesi D100 Karayolu yan yol ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada vardiyadan çıkan işçileri taşıyan İsmail P. idaresindeki 41 P 6039 plakalı servis minibüsü, D100 Karayolu Ankara istikametinde ilerlediği sırada Barbaros Mahallesi mevkiindeki yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Hızla bariyerlere çarparak yan yatan servis hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 9 işçiden 7'si ise yaralandı.



        Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve yardıma koşan vatandaşlar tarafından aracın camları kırılarak yaralılar araç içerisinden çıkarıldı.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



            Kaza sebebiyle D100 Karayolu Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapanırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazada hurdaya dönen servis minibüsünün çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

            Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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            Haberler Yaşam Son dakika: Kocaeli'de vardiyadan çıkan işçileri taşıyan araç kaza yaptı! İçeridekileri camları kırarak çıkarttılar
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