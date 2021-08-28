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    • Yaşam
    • 28.08.2021 22:01
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    • 28.08.2021 22:01
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    Son dakika: Burdur'da alevlere teslim olan tırın altından dram çıktı! Bugün almıştı İzmir'den...

    Son dakika haberi... Burdur'da hayvan pazarı’nın bulunduğu Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Saman satışı yapılan bir yerdeki ürünler bir anda alevlere teslim oldu. Olay yerinde park halinde bulunan bir tıra da alevlerin sıçramasıyla tır küle döndü. İş yeri sahibi ise tırın arkadaşına ait olduğunu ve daha yeni aldığını ifade etti.

    DHA
    Alevlere teslim olan tırın altından dram çıktı

    Son dakika haberi... Burdur'da hayvan pazarı'nın bulunduğu Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Saman satışı yapılan bir yerdeki ürünler bir anda alevlere teslim oldu.

    "TIR DA ARKADAŞIMINDI, BUGÜN ALMIŞTI"
    İş yeri sahibi Mutlu Köksal, "Burada 7-8 TIR saman vardı, tamamen yandı. TIR da arkadaşımındı, bugün almıştı" dedi.

    Burdur Hayvan Pazarı'nın bulunduğu Milli Egemenlik Caddesi üzerinde Mutlu Köksal'a ait saman balyası satış alanında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler bir anda rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahale etmesine rağmen alevler diğer alanlara da sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş makineleri de yangının başka alana sıçramaması için yangının önünü kesmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alırken, polis ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        İş yeri sahibi Mutlu Köksal, yaklaşık 200 ton saman balyasının yandığını dile getirdi. Köksal, "Burada 7-8 TIR saman vardı. 200 ton saman vardı, tamamen yandı. Yanan TIR da arkadaşımındı, bugün almıştı İzmir'den; buraya koymuştu, o da yandı" dedi
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