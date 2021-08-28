Son dakika: Burdur'da alevlere teslim olan tırın altından dram çıktı! Bugün almıştı İzmir'den...

Son dakika haberi... Burdur'da hayvan pazarı'nın bulunduğu Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Saman satışı yapılan bir yerdeki ürünler bir anda alevlere teslim oldu.

"TIR DA ARKADAŞIMINDI, BUGÜN ALMIŞTI"

İş yeri sahibi Mutlu Köksal, "Burada 7-8 TIR saman vardı, tamamen yandı. TIR da arkadaşımındı, bugün almıştı" dedi.