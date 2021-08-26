Kırıkkale'de otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar

Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden yaşlı çift, temaslı yolcuya 4 bin 50'şer lira ceza yazdı. HES kodu sorgulamadan otobüse yolcu kabul eden firmaya da otobüs 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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