Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2021 19:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2021 19:34
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu | Günlük Covid-19 tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

    Bakan Koca paylaşımında, "GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!" ifadelerini kullandı.

    İŞTE 25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

    24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
            ABD’den flaş Afganistan açıklaması
            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu | Günlük Covid-19 tablosu
                SON DAKİKA