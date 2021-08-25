Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu | Günlük Covid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca paylaşımında, "GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!" ifadelerini kullandı.