112 kilo olan Tuba Yalçın tüp mide ameliyatından sonra hayatını kaybetti! Aile doktorlardan şikayetçi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde odyometri sekreterliğinde çalışan Yalçın, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olmaya karar verdi. 112 kilo olan kadın annesine durumu anlatarak G.Ü. tıp fakültesinin genel cerrahi anabilim dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. A.B.'den randevu alarak ameliyat olmak istediğini söyledi.
Görevliler tarafından tetkiklerin yapılmadığı öne sürülen Yalçın, 4 Ağustos 2020'de ameliyata alındı. Ameliyatından iki gün sonra taburcu olan kadının ağrı, ateş ve ishal şikayeti başladı. Doktorlar tarafından dikişlerini aldırmaya gittiği sırada bir sorun olmadığı söylenmesi üzerine evine giden Yalçın, daha sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. SABAH'a konuşan acılı aile kızlarının, görevlilerin ihmali nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. İşte söyledikleri:
AMELİYATTAN ÇIKTIKTAN SONRA YANIYORUM DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI'
Anne Türkan Yalçın: Kızım ameliyattan çıktıktan sonra yüksek ateş ve ağrı problemi yaşadı. Kızım 'Anne diyetle zayıflayamıyorum ameliyat olmak istiyorum' dedi. Geçen sene Kurban Bayramı'ydı, bayram tatili bitmeden ameliyat oldu. Bizden önce iki kişi vardı akşam 16:00 sıralarında bize sıra geldi. Ben de kendi kendime 'Akşam vakti doktorlar yorulmuştur bir hata olmasa bari' diye söylendim. Ameliyattan çıktı çocuğum 'Anne yanıyorum' diye bağırmaya başladı. Görevliler peçeteleri soğuk suya bandırarak vücuduna yapıştırdılar. Sabah aspiratör istedi, 'Yanıyorum' demeye devam etti, doktorlar hemşireler normal olduğunu söylediler. İkinci günde hastaneden çıkardılar bizi, serumları bitmemişti. Şiddetli ishali başladı onun da normal olduğunu söylediler.