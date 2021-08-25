SON DAKİKA: Alaçatı'da gece kulübü önünde korkunç cinayet! Katilin ifadesi ortaya çıktı: Küfretti dayanamadım içeriden bıçak aldım

İzmir'in Çeşme ilçesinde Alpay Kalyon cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
Uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan emniyette 10 kaydı bulunan Baştosun ifadesinde, "Yan mekandan 3 kadınla birlikte tartışan ve onları tartaklayan alkollü bir kişi çıkıyordu.
Aynı mekanda bulunan Alper Kalyon araya girdi. Çıkan kavga daha sonra diğer mekana taştı. Bu sırada biz de araya girdik. " dedi.
DAYANAMAYIP BIÇAK ALDIM
Baştosun'un, "Alper Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dediği öğrenildi.