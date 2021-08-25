SON DAKİKA: Alaçatı'da gece kulübü önünde korkunç cinayet! Katilin ifadesi ortaya çıktı: Küfretti dayanamadım içeriden bıçak aldım

Alpay Kalyon yan taraftaki diğer gece kulübünün önünde bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etmek için harekete geçti. Alpay Kalyon ve arkadaşı kadını darp eden grupla tartışma yaşadı. Mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları Faruk Baştosun Oğuzhan G. ve Maşallah T. de olaya dahil oldu.