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    • 25.08.2021 08:02
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    SON DAKİKA: Alaçatı'da gece kulübü önünde korkunç cinayet! Katilin ifadesi ortaya çıktı: Küfretti dayanamadım içeriden bıçak aldım

    Son dakika haberleri... Türkiye, günlerdir İzmir Çeşme Alaçatı'daki korkunç cinayeti konuşuyor. Gece kulübü önündeki tartışmada Alpay Kalyon kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kalyon'u kalbinden bıçaklayarak öldüren vale Faruk Baştosun ise ifadesinde "Alper Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dedi.

    Alaçatı cinayetinde katilin ifadesi

    İzmir'in Çeşme ilçesinde Alpay Kalyon cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

    Uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan emniyette 10 kaydı bulunan Baştosun ifadesinde, "Yan mekandan 3 kadınla birlikte tartışan ve onları tartaklayan alkollü bir kişi çıkıyordu.

    Aynı mekanda bulunan Alper Kalyon araya girdi. Çıkan kavga daha sonra diğer mekana taştı. Bu sırada biz de araya girdik. " dedi.

    DAYANAMAYIP BIÇAK ALDIM
    Baştosun'un, "Alper Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

        Öte yandan darp edilen kadın ve yanındaki kişilerin tatillerini tamamladıktan sonra İstanbul'a döndükleri ve kadının şikayetçi olmadığı anlaşıldı.

        Olay; Alaçatı'da 18001 Sokak'taki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Oto yıkama dükkanı işleten evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, eşi Sırma Kalyon ve iki arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gitti.

        Alpay Kalyon yan taraftaki diğer gece kulübünün önünde bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etmek için harekete geçti. Alpay Kalyon ve arkadaşı kadını darp eden grupla tartışma yaşadı. Mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları Faruk Baştosun Oğuzhan G. ve Maşallah T. de olaya dahil oldu.

            KALBİNDEN BIÇAKLADI
            İddiaya göre vale Faruk Baştosun "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla arbede sırasında Kalyon'u kalbinden bıçakladı. Faruk Baştosun ve diğer zanlılar olayın ardından otomobile binip, kaçtı.

            Kalyon, kaldırıldığı Çeşme Alpay Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

            Kalyon'un, Faruk Baştosun tarafından bıçaklandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

                Görüntülerde ilk olarak iki grup arasında arbede yaşandığı, ardından da vale olduğu belirtilen Faruk Baştosun'un yandaki bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'u eşi Sırma Kalyon'un önünde bıçakladığı görülüyor.
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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Alaçatı'da gece kulübü önünde korkunç cinayet! Katilin ifadesi ortaya çıktı: Küfretti dayanamadım içeriden bıçak aldım
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