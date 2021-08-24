Türkiye, Can Gönül'in iddialarıyla sarsıldı! Gökhan Gönül'ün kardeşiyim' dedi! Hikayesine TAKVİM ulaştı

Türkiye, Can Gönül'in iddialarıyla sarsıldı! Yetiştirme yurdunda büyüyen genç, 'Futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşiyim' açıklaması yaptı. Gönül Ailesi'nin Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesine TAKVİM ulaştı.
Kocaeli'nde yaşayan Can Gönül (27), 4 yıl önce iş başvurusu için gittiği nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı! Çünkü aldığı nüfus kayıt örneğinde, futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olarak yazmaktaydı.
Ancak ailesini bulmak için Bursa'ya giden Gönül'ün telefonlarına kimse çıkmadı! Büyük hayal kırıklığı yaşayan genç, "Amacım para değil, ailem olsun istiyorum" çağrısı yaptı.