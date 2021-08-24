Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye, Can Gönül'in iddialarıyla sarsıldı! Gökhan Gönül'ün kardeşiyim' dedi! Hikayesine TAKVİM ulaştı

    Kocaeli'de yaşayan Can, "Gökhan Gönül'ün kardeşiyim" dedi. Türkiye bu iddiaya kilitlendi. Gönül ailesinin Yeşilçam'ı aratmayan hikayesini ise TAKVİM deşifre etti: Ahmet ve Nilüfer çifti ayrılık kararı aldı. Gurur yapan genç kadın hamile olduğunu eşinden sakladı. Çocuğa bakamayınca, yetiştirme yurduna bırakmak zorunda kaldı.

    YeşilCan filmi!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Türkiye, Can Gönül'in iddialarıyla sarsıldı! Yetiştirme yurdunda büyüyen genç, 'Futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşiyim' açıklaması yaptı. Gönül Ailesi'nin Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesine TAKVİM ulaştı.

    Kocaeli'nde yaşayan Can Gönül (27), 4 yıl önce iş başvurusu için gittiği nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı! Çünkü aldığı nüfus kayıt örneğinde, futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olarak yazmaktaydı.

    Ancak ailesini bulmak için Bursa'ya giden Gönül'ün telefonlarına kimse çıkmadı! Büyük hayal kırıklığı yaşayan genç, "Amacım para değil, ailem olsun istiyorum" çağrısı yaptı.

        ANNESİNİ 20 YAŞINDA ÖĞRENDİ...
        Türkiye'nin gündemine yerleşen olayla ilgili detaylara ise TAKVİM ulaştı.

        Hikaye, Türk filmlerini aratmadı: Samsun'da yaşayan Ahmet ve Nilüfer Gönül çifti, yıllar önce ayrılık kararı aldı. Ahmet Gönül, 3 çocuğuyla (Volkan, Hakan ve Gökhan) birlikte Bursa'ya taşındı.

        O dönem iki aylık hamile olan Nilüfer Gönül ise gurur yaparak durumu eşinden sakladı. 20 yaşına kadar annesinden habersiz büyüyen Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül ise büyük çabalar sonucu 2007'de ailesini barıştırdı. Hayatlarına kaldıkları yerden devam eden aile, Can Gönül'ün iddialarıyla sarsıldı!

            O dönem bebeği eşinden saklayan anne Nilüfer Gönül, maddi olanaksızlıklar yüzünden bebeğe bakamadı. Bir yakınına bıraktı. Ancak emanet ettiği kişinin de çocuğu yetiştirme yurduna bıraktığı ortaya çıktı...

            HOŞ GELDİN KARDEŞİM
            Gökhan             Gönül, dün iddialarla ilgili ilk açıklamayı yaptı. "Can benim kardeşim" diyen futbolcu, "3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım" ifadesini kullandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hamile olduğu ortaya çıktı! Babası tutuklandı
            Haberler Yaşam Türkiye, Can Gönül'in iddialarıyla sarsıldı! Gökhan Gönül'ün kardeşiyim' dedi! Hikayesine TAKVİM ulaştı
                SON DAKİKA