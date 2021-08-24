Türkiye, Can Gönül'in iddialarıyla sarsıldı! Gökhan Gönül'ün kardeşiyim' dedi! Hikayesine TAKVİM ulaştı

HOŞ GELDİN KARDEŞİM

Gökhan Gönül, dün iddialarla ilgili ilk açıklamayı yaptı. "Can benim kardeşim" diyen futbolcu, "3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım" ifadesini kullandı.