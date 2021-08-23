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    • Yaşam
    • 23.08.2021 23:48
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    • 23.08.2021 23:48
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    Çılbır nasıl yapılır? MasterChef Çılbır tarifi ve malzemeleri neler? Çılbır hangi yöreye ait?

    Çılbır nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. İster kahvaltı isterseniz de akşam yemeğinde tercih edebileceğiniz çılbırı 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. En kolay ve pratik çılbır tarifi bugün MasterChef yarışma programında gündeme geldi ve vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Çılbır nasıl yapılır? MasterChef Çılbır tarifi ve malzemeleri neler? Çılbır hangi yöreye ait? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    MasterChef Çılbır nasıl yapılır?

    Çılbır nasıl yapılır? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. En kolay ve pratik çılbır tarifi bugün MasterChef yarışma programında gündeme geldi ve vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Çılbır nasıl yapılır? MasterChef Çılbır tarifi ve malzemeleri neler? Çılbır hangi yöreye ait? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ÇILBIR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    3 adet yumurta
    Bir su bardağı yoğurt
    Bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi
    2 yemek kaşığı tereyağı
    Bir diş sarımsak
    Tuz ve dilediğiniz baharatlar

    ÇILBIR NASIL YAPILIR?

    Derin bir tencereye su koyun. Su kaynama seviyesine gelince içine sirkeyi ekleyin.
    Kaşık yardımıyla tencerenin içinde girdap oluşturana kadar karıştırın.
    Girdabın ortasına yumurtayı kırın.


        Suyu ara ara, hafif bir şekilde karıştırarak pişirin.
        Pişen yumurtayı geniş delikli bir süzgeçle tencereden alın.
        Yoğurt ve sarımsağı karıştırın.
        Tereyağını tavada eritin. Yağ eridikten sonra içine dilediğiniz baharatları ekleyerek kızdırın.
        Servis tabağına aldığınız yumurtanın üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Üzerine kızdırdığınız yağı da ilave edin. Afiyet olsun.
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