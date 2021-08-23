Çılbır nasıl yapılır? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. En kolay ve pratik çılbır tarifi bugün MasterChef yarışma programında gündeme geldi ve vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Çılbır nasıl yapılır? MasterChef Çılbır tarifi ve malzemeleri neler? Çılbır hangi yöreye ait? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ÇILBIR TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 adet yumurta
Bir su bardağı yoğurt
Bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir diş sarımsak
Tuz ve dilediğiniz baharatlar
ÇILBIR NASIL YAPILIR?
Derin bir tencereye su koyun. Su kaynama seviyesine gelince içine sirkeyi ekleyin.
Kaşık yardımıyla tencerenin içinde girdap oluşturana kadar karıştırın.
Girdabın ortasına yumurtayı kırın.