Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşi Can Gönül’e sahip çıktı! İki kardeş canlı yayında ilk kez konuştu
İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen Can Gönül, futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendi. Yıllar sonra bir kardeşi olduğunu öğrenen futbolcu Gökhan Gönül ise Can Gönül'ün konuk olduğu bir programa telefonla bağlandı. Kardeşine sahip çıkan ünlü futbolcu, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Yıllarını yetimhanede geçiren Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül, sunuculuğunu Didem Arslan Yılmaz'ın üstlendiği programa konuk oldu.
Gökhan Gönül ise kardeşinin konuk olarak katıldığı programa telefonla bağlanarak Can Gönül'e duygusal bir şekilde seslendi.
Gökhan Gönül, canlı yayın sırasında şu ifadeleri kullandı: "Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu 3-4 gün önce öğrendik. 3 kardeştik 4 kardeş olduk. Annem babam sana kavuşacağı anı bekliyor. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz.
NE OLMUŞTU?
İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül (27), milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettiğini söyleyerek şöyle konuşmuştu: