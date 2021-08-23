Arkadaşları, Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can'ı anlattı: Güzel bir insandı, çalışkandı

Torun, "2012 yılında Can bize başvurdu biz de kendisini işe aldık. Güzel bir insandı, çalışkandı. Oradan bir tanışıklığımız olmuştu daha sonra kendisini televizyonda gördük. Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu duyunca çok şaşırdık. O zamanlar yurtta kaldığını ve kimsesi olmadığını biliyorduk. 1 sene burada çalıştıktan sonra ayrıldı. O zamanlar ailesi olduğundan haberi yoktu, biz ailesini bulduğu için çok mutlu olduk inşallah kendisi için daha hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

"ASKERE GİDECEĞİNİ SÖYLEYEREK AYRILDI"