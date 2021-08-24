Gönüllü adam yangına müdahale sırasında ayı saldırısına uğradı: Ben kaçmaya çalışırken bacağımdan yakaladı...

"Aramızda 2,5-3 metre vardı. Üzerime doğru atladı. Boğuşmaya başladık. Sürekli yüzüme doğru ısırmaya çalışıyordu" diyen Kaya, "Kolumu ağzına koydum. Sonra elimi ağzına doğru soktum ve dilini bastırdım. Beni bıraktı. Bırakınca itekledim. İleriye doğru yıkıldı. Ben kalkıp, gitmeye çalışırken o da ayaklarının üzerine kalkıp üzerime doğru saldırdı. Tekrar boğuşmaya başladık. Ben sonra ileriye doğru savurdum. İleriye doğru yıkıldı. Ben kaçmaya çalışırken bacağımdan yakaladı, kaçamadım. Birkaç defa bacağımdan ısırdı. Tekrar ayağa kalktı. Baktım kaçamayacağım, bari yere yatırmasın diye döndüm ona doğru, tekrar boğuşmaya başladık. Sonra taşa doğru savurdum, o sırada ben de yıkıldım. İkimiz de taşların üzerinde yuvarlandık. Hemen can havliyle kalktım. Ayı da kalktı benle birlikte, döndü arkasını kaçmaya başladı. Polar vardı yanımda, onunla turnike yaptım. Sonra alt taraftaki diğer arkadaşların yanına doğru ilerlemeye başladım"