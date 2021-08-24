Gönüllü adam yangına müdahale sırasında ayı saldırısına uğradı: Ben kaçmaya çalışırken bacağımdan yakaladı...

Edremit'te, dün, Kazdağı Milli Parkı'nda orman yangını çıktığı haberini alan Özkan Kaya çalıştığı inşaattaki işini bırakıp, bölgeye gitti. Özkan Kaya, ormanda ayı saldırısına uğradı. Yaralanan Kaya, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Tedavisi devam eden Özkan Kaya, dağlara ve ormanlara büyük bir hayranlık duyduğunu ve bu alanda çalışmayı istediğini söyledi.
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Özkan Kaya, şunları söyledi:
"Dağları ve doğal yaşamı çok seven bir insanım. Orman işçisi olmak için de başvuruda bulunmuştum. Gönüllü olmayı da istedim. Geri dönüş oldu ve eğitimini aldım. Burhaniye'de inşaatta çalıştığım sırada yangın haberini aldım ve işi bırakıp bölgeye gittim. Yer ekipleriyle birlikte dere kenarında çalışıyorduk. Yangın derenin karşı tarafına geçmişti. Dere yatağında ileri geri sürekli gelip, gidiyordum. Duman yoğunlaşınca, temiz hava almak için 30-40 metre yangından ön tarafa doğru geçtim. Ayının böğürmesini duydum, sonra da ayıyı gördüm. Kafamı çevirdiğimde ayının bana doğru koştuğunu gördüm. Orta boy bir ayıydı, kalktığında aynı boylardaydık."
"YÜZÜMÜ ISIRMAYA ÇALIŞIYORDU"