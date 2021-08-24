SON DAKİKA: Kazdağları'nda orman yangınında ikinci gün! Kontrol altına alındı

Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı.

İŞTE SAAT SAAT KAZDAĞLARI'NDAKİ ORMAN YANGININDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

11.30 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Balıkesir Edremit yangını bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

10.36: Orman Genel Müdürlüğü: Balıkesir Edremit'te kara gücümüzün de mücadeleye katılımıyla durum iyiye gidiyor. Havadan ve karadan etkili müdahalelerimizle en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız. Son ateş sönene kadar durmak yok.