İstanbul Küçükçekmece'de trafik ışıklarında cinayet! Akrabasını öldürdü

Olay 22 Haziran'da Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre Rıshal Hasanov Küçükçekmece'de bir kafede arkadaşıyla oturduktan sonra aracıyla evine gitmek üzere yola çıktı.
Hasanov trafik ışıklarında durduğu sırada arabasının yanına motosiklet üzerinde iki kişi yaklaştı. Motosiklet üzerindeki iki kişiden biri Hasanov'un kullandığı araca şoför kısmından 4-5 el ateş etti.
Şüpheliler olay yerinde motosikletle kaçarak uzaklaştılar. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri geldi, yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Rıhsal Hasanov hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.