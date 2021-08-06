PKK paçavrası gazete Türkiye'yi Kaz Dağları'nı yakmakla tehdit etti

''BODRUM CİZRE'YE UZAK DEĞİL''

HDP'nin İdil'deki grup toplantısında 2015 yılında konuşan Selahattin Demirtaş, Cizre'deki olaylarla ilgili kullandığı ifadelerle yangınları işaret etmişti. Hem vatandaşları hem de devleti aşağılık bir şekilde tehdit ettiği konuşmasında ''Bodrum Cizre'ye uzak değil'' demişti.