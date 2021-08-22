Nüfus kayıt örneğindeki tarihi görünce gerçeği anladı! Milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti

İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül (27), milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettiğini söyleyerek "Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum" dedi.
İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, devlet tarafından verilen hakla bir kamu kurumunda göreve başlamak istedi. Kurumun kendisinden istediği evrakı toplayan Can Gönül, bunlar arasında bulunan nüfus kayıt örneğini aldığı sırada, hayatında ilk kez ailesinin diğer üyelerinin isimlerini öğrendi.
Nüfus kayıt örneğindeki bulunan 5 kişinin isimlerinden yola çıkıp araştırma yapan Can Gönül bir sonuca ulaşamadı. Fenerbahçe maçını izlediği sırada spikerin milli futbolcu Gökhan Gönül'ün bilgilerini verirken doğum tarihini söylemesi Can Gönül'ün dikkatini çekti. Elindeki nüfus kayıt örneğinde bulunan Gökhan isimli kişi ile spikerin anons ettiği Gökhan Gönül'ün doğum tarihlerinin aynı olmasından yola çıkan Can Gönül, Gökhan Gönül'ün diğer aile üyelerini araştırdı.
Gökhan Gönül'ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, "İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm." dedi.