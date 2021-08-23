Can Gönül, yıllarca yetiştirme yurdunda kaldı! Nüfus müdürlüğüne gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Yeşil sahalardan Yeşilçam'a uzanan olay Kocaeli'nde yaşandı. Can Gönül (27), tam 16 yıl yetiştirme yurdunda kaldı. 18 yaşında yurttan ayrılınca, yeni bir hayata başladı. 4 yıl önce işe girmek için nüfus müdürlüğüne gittiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Çünkü aile nüfus kayıt örneğinde milli futbolcu Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğu yazılıydı!

GERÇEK O KAĞITTA

Ailesinin olduğunu şans eseri öğrenen Gönül, "Nüfus kayıt örneği çıkarttığımda ailemin olduğunu öğrendim. Annem Nilüfer, babam Ahmet, ağabeylerim ise Gökhan ve Volkan Gönül olarak yazılı" açıklaması yaptı. Ailesiyle buluşmak için Bursa'ya bile giden Gönül, anne babasının kendisini kabul etmediğini açıkladı. "3-4 yıl oldu. Bursa'ya ailemle konuşmaya gittim. Amcam çıktı karşıma. Her şeyin doğru olduğunu söyledi ama annem ve babamla görüşemedik. Volkan Gönül'ü aradım açmadı. Benim maddi bir isteğim yok. Ailem olsun istiyorum" ifadesini kullandı.

TARİHLER UYUŞUYOR

Can Gönül, ağabeyi Gökhan Gönül'ün doğum tarihinden evlenme tarihine kadar tüm bilgilerin nüfus kayıt örneğindeki kağıtla uyuştuğunu söyledi. "İnternette Gökhan Gönül'ün ailesine baktım. Ailesinde Volkan ve Hakan Gönül gibi isimleri vardı. Anne baba isimlerimiz bile aynı" dedi.