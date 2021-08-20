Manken Gizem Akbaş'ın burnunu kıran eski sevgiliye tahliye: Ölmek istemiyorum





"KIRIK OLDUĞUNA DAİR RAPORUM VAR"

Sabah'ta yer alan habere göre, bu karara isyan eden Akbaş, "Ben bu olayı yaşadıktan sonra hemen gidip rapor aldım. Ancak o zaman çekilen filmlerde ödemden kaynaklı kırıklar belli olmamış ve kırık yok deforme var yazılmış.

Ama daha sonra gittim doktora ve rapor aldım burnumda iki adet kırık var. Bu adam beni öldürmek istedi. Burnumu kırdı, şimdi tahliye oldu. Ben hala korkuyorum.



Bu kez yine karşıma çıkıp beni öldürmeyeceğinin garantisi yok. Ben gerçekten korkmak, ölmek istemiyorum" dedi.