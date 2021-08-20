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    • Yaşam
    • 20.08.2021 09:33
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    • 20.08.2021 09:33
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    Manken Gizem Akbaş'ın burnunu kıran eski sevgiliye tahliye: Ölmek istemiyorum

    İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından darp edildi. Burnunda iki kırık oluşan Akbaş'ın şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklanan eski sevgili tahliye oldu. Manken Akbaş karara isyan ederek "Bu karara itiraz edeceğim. Bu adam bana öldüresiye saldırdı. Ben hala dışarı çıkarken korkuyorum. Serbest kalmasına anlam veremedim" dedi.

    Burnunu kıran eski sevgilinin tahliyesine isyan

    Beşiktaş Ortaköy'de geçen ay meydana gelen olayda manken Akbaş bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlemeye gittiği sırada fotoğraf çekip sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yapmıştı.


    İddiaya göre bunu gören eski erkek arkadaşı Akbaş'ın bulunduğu gece kulübüne geldi.


    Onun masadan kalkıp lavaboya gittiğini gören Ayta, mankenin karşısına bir anda çıkıp acımasızca yüzüne yumruk attı. Burnu kırılan manken yere düşünce de durmayan Ayta yerde de tekmeler atmaya başladı. O anlar saniye saniye kulübün kamerasına yansıdı.

    OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI
    Olay anı görüntülerinde eski sevgilinin mankenin karşısına çıkıp bir anda suratına yumruk attığı ve yere düşünce defalarca tekmeler savurduğu anlar görülüyor.


    Daha sonra çevredekilerin gelmesiyle kavga sona eriyor. Açıklamalarda bulunan ve sesini duyurmak isteyen Akbaş'ın şikayeti üzerine eski sevgilisi gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


        Ancak cezaevine gönderilen Ayta, hayati tehlike geçirmeksizin ve kemik kırığı oluşmaksızın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığının anlaşıldığı gerekçesiyle tahliye oldu.



        "KIRIK OLDUĞUNA DAİR RAPORUM VAR"
        Sabah'ta yer alan habere göre, bu karara isyan eden Akbaş, "Ben bu olayı yaşadıktan sonra hemen gidip rapor aldım. Ancak o zaman çekilen filmlerde ödemden kaynaklı kırıklar belli olmamış ve kırık yok deforme var yazılmış.

        Ama daha sonra gittim doktora ve rapor aldım burnumda iki adet kırık var. Bu adam beni öldürmek istedi. Burnumu kırdı, şimdi tahliye oldu. Ben hala korkuyorum.

        Bu kez yine karşıma çıkıp beni öldürmeyeceğinin garantisi yok. Ben gerçekten korkmak, ölmek istemiyorum"         dedi.

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