Fatima Esmat ile “Auoraamour” markası üzerine

Sayın Fatima Esmat, sizi yeni bir marka oluşturmaya iten sebepler nelerdir?

Yeni bir marka oluşturmaya giden sürecin öncesinde 9 sene futbol ile ilgilendim, bir ara oyunculuk denemelerim oldu ama oyunculuk sektörü öyle göründüğü gibi bir meslek olmadığından dolayı vazgeçtim, Turizm ve Otelcilik İşletmesinden mezun olmama rağmen o alan ile ilgili bir girişimde bulunmadım. Kişisel olarak karmaşayı düzenlemeyi, sıfırdan yeni bir şeyler ortaya koymayı sevdiğim en önemlisi de kendi işime sahip olmak istediğim için böyle bir yola girdim.

Kendi markanızı oluşturma yolunda sizi zorlayan neler oldu?

Hiç bir şeyin kolay olmayacağının farkındaydım ama iyi bir ürün ortaya koyma noktasında ürüne gereğinden fazla odaklanmamız bizi zorlayan bir nokta oldu. Aslında üründen ziyade potansiyel müşterilere keşfetmemiz lazımmış bunu da tecrübe etmiş olduk. Bir başka zorlandığımız konu ekip oluşturma konusudur ki halen bu konuda ne kadar iyi olabildiğimizi sorguluyorum. Çünkü ekip kurmanın matematikte olduğu gibi bir formülü yok!





Gerek yerelde gerekse dünyada girişimciliğin yükselmesinin nedeni sizce nedir?

İnsanlar önlerinde başarılı olmuş rol modelleri gördükçe başarılı olabileceklerine dair inançları arttı. Dünya üzerindeki başarılı girişimcilik örnekleri insanları girişimcilik noktasında cesaretlendirdi. Zaten yaptığınız girişimcilik ve oluşturduğunuz marka tüm dünyayı kuşatıcı olmalı yoksa tüm dünyayı saran markaların gelip sizi ezmesi kaçınılmaz bir son olarak gözüküyor.





Yeni bir girişimde bulunmak isteyen ya da yeni bir marka oluşturmak isteyenlere Fatima Esmat olarak neler tavsiye edebilirsiniz?

Her şeyden evvel şunu bilmeliler ki ortam girişimcilik için oldukça müsait. Yeni bir marka oluşturma amacı ile yola çıkan kişinin başarısız olması bile edindiği tecrübe açısından bir kazanım sağlamaktadır. Bu yüzden girişimcilik bir avantaj olarak görülmelidir.





Markanızın pazar payını nasıl görüyorsunuz?

Şu an potansiyel müşteriler üzerine araştırmalarımız devam etmekte. Bunun yanında sosyal medyada Fatima Esmat olarak 1 milyonu aşkın takipçiye hitap ediyorum Auoraamour markasını kaliteli ürünler ile destekleyerek kısa zamanda çok büyük atılımlar yapabileceğimize yürekten inanıyorum. Zaten daha önce de belirttiğim gibi bu alanda gördüğümüz başarılı örnekler bizi motive ettiği için böyle bir girişimcilik ve marka oluşturma işi içerisinde yer aldık.