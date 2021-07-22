Eski mankene gece kulübünde öldüresiye dayak! Kan donduran görüntü: Gizem Akbaş'a şiddet anı kamerada





"EN AĞIR CEZAYI ALSIN İSTİYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre, "Bu yaptığının onun yanına kalmasını istemiyorum" diyen Gizem Akbaş, "Polise gidip şikayetçi oldum. Görüntüler ortada hiçbir sebep yokken karşıma çıkıp beni öldüresiye darp etti. En ağır şekilde cezalandırılsın adalet yerini bulun istiyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN