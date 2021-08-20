5 yakınını koronavirüsten kaybetti! Aşı çağrısı yaptı





'ONLARA NASİP OLMADI, BİZ AŞI OLDUK'

Henüz aşı uygulaması yaygınlaşmadan annesinin de aralarında bulunduğu 5 yakınını hastalıktan kaybeden Oğuzhan Şahin, iki doz Covid-19 aşısını yaptırdı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Şahin, işletmesinde de bu kurallara her zaman dikkat ettiğini söyledi. Şahin, "Yakınlarımın aşı sıraları gelmemişti. Onlara nasip olmadı, aşı olamadılar. Bize nasip oldu, biz aşı olduk. Ben iki doz aşımı da oldum. Aşı olunmasını tavsiye ediyorum. Aşının büyük etkileri, faydaları var. Bu ara vakalarda artış var. Aşı vurulmayanlar vaka artışlarına daha çok etki ediyor. Ölümler daha çok oluyor. Aşı vurulanlarda oransal bazda daha az hastalığa yakalanma oluyor" dedi.