56 yerinden bıçaklanmış! Anne-oğul, komşularını gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçakladı

Yaşanan arbede sırasında Hakan Y. ve annesi Tülay Y. yanlarında getirdikleri bıçaklarla aile üyelerinden baba Ahmet Avcı (52), anne Fatma Avcı ile çocukları Ebru Avcı (25) ve Mustafa Avcı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.