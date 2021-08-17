56 yerinden bıçaklanmış! Anne-oğul, komşularını gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçakladı

Kocaeli Gebze'de önceki gün 16.00 sıralarında aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında sokak ortasında gürültü nedeniyle kavga çıktı.
Yaşanan arbede sırasında Hakan Y. ve annesi Tülay Y. yanlarında getirdikleri bıçaklarla aile üyelerinden baba Ahmet Avcı (52), anne Fatma Avcı ile çocukları Ebru Avcı (25) ve Mustafa Avcı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastanelere götürerek tedavi altına aldı.