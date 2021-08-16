Vav TV İzle
Haberler Yaşam Ağustos ayında dolu yağdı! Erzurum'da sokaklar bembeyaz oldu

Ağustos ayında dolu yağdı! Erzurum'da sokaklar bembeyaz oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış, dolu, sel ve baskını uyarısında bulunduğu Erzurum'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Dolunun ardından sokaklar beyaza büründü. Cadde ve sokaklar göle döndü sürücüler ise ilerlemekte güçlük yaşadı.

16.08.2021 22:50 - Son Güncelleme: 17.08.2021 00:24
Ağustos ayında dolu yağdı! Erzurum’da sokaklar bembeyaz oldu

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış, dolu, sel ve su baskını uyarısında bulunduğu Erzurum'da, sağanak ve dolu etkili oldu. Gecenin karanlığını ise art arda çakan şimşekler aydınlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ağustos ayında dolu yağdı! Erzurum’da sokaklar bembeyaz oldu

Cadde ve sokaklar göle dönerken,sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ise kent merkezini beyaza bürüdü.

Ağustos ayında dolu yağdı! Erzurum’da sokaklar bembeyaz oldu

Bugün saat 20.30 sıralarında Erzurum kent merkezinde başlayan ve giderek hızını artıran dolu yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Ağustos ayında dolu yağdı! Erzurum’da sokaklar bembeyaz oldu

Yaklaşık 15 dakika yağan dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle vatandaşlar kartopu oynadı bazıları da parklarda adını yazarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ağustos ayında dolu yağdı! Erzurum’da sokaklar bembeyaz oldu

Kışın olduğu gibi yazın da adını doluya yazan Lokman Toptaş, "Yazın ortasında yağan dolu korkuttu. Her taraf beyaza büründü. Kışın kara adımızı yazdığımız gibi yazında doluya yazdık" diye konuştu.

SON DAKİKA