Ağustos ayında dolu yağdı! Erzurum'da sokaklar bembeyaz oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış, dolu, sel ve baskını uyarısında bulunduğu Erzurum'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Dolunun ardından sokaklar beyaza büründü. Cadde ve sokaklar göle döndü sürücüler ise ilerlemekte güçlük yaşadı.
16.08.2021 22:50
- Son Güncelleme: 17.08.2021 00:24
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış, dolu, sel ve su baskını uyarısında bulunduğu Erzurum'da, sağanak ve dolu etkili oldu. Gecenin karanlığını ise art arda çakan şimşekler aydınlattı.
Bugün saat 20.30 sıralarında Erzurum kent merkezinde başlayan ve giderek hızını artıran dolu yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.