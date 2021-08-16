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    • 17.08.2021 06:24
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    Gece yarısı pompalı dehşeti! 17 yaşındaki şüpheli 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldürdü

    Kayseri'nin İncesu İlçesinde eğlenmek için arkadaşının evine giden şahıs, pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldürdü. Şüpheli yakalanırken genç kızın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA
    Eğlenmek için gitti genç kızın katili oldu!

    Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda gece saatlerinde iddiaya göre eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle I.T.'yi (16) başından vurdu.



    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ


    Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



    Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



        KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
        Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



        OTOPSİ YAPILACAK
        Genç kızın cenazesi ise, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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