Gece yarısı pompalı dehşeti! 17 yaşındaki şüpheli 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldürdü

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.