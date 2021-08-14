İmitasyon mu gerçek mi? Antikacıdan 12 dolara milyon dolarlık Antik Yunan dönemi sikkesi iddiası





Araştırmalar sonunda şebeke liderinin Adana polisinin takip ettiği eski edebiyat öğretmeni Abdulsamet Kavran olduğu anlaşıldı. Polis, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyona "Anadolu" kod ismini verdi. Adana merkezli 30 ilde eşzamanlı olarak 9 Ağustos'ta operasyonlar yapıldı. 93 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 78 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak kazılarla çıkartıldığı tespit edilen 19 bin 83 tarihi eser, 13 adet detektör, 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 499 fişek, 190 sterlin, 60 frank, 50 bin 350 euro, 70 bin 555 dolara el konuldu. Yapılan aramalarda ele geçirilen eserlerin değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu değerlendiriliyor. Sadece baykuş figürlü Antik Yunan sikkesinin değerinin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.