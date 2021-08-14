Yaşlı kadını "Oğluna zekat getirdik" diye kandırarak 5 bin lira dolandırdılar

Olay, 11 Ağustos Çarşamba günü Nine Hatun Mahallesi 173. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre; 4 kadın, pazarda karşılaştıkları 77 yaşındaki Şerife Zeynel Abidin ile bir süre sohbet etti.
Kadınlar ardından "Oğluna zekat getirdik" diyerek kandırdıkları kadınla birlikte evine gittiler. Ardından kadının evdeki 5 bin lirasını çalarak evden uzaklaştılar. Abidin'in parasının çalındığı şikayeti üzerine polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
Evinden parası çalınan Şerife Zeynel Abidin, "Geldiler, 'Biz de seni arıyoruz, sana et getirdik. Bayramda da geldik ama seni bulamadık' dediler. Beni tanıdıklarını ve kuyumcunun eşi olduğunu söyledi, içlerinden bir tanesi. 'Biz eve gidelim Nazmi Hoca gelip seninle bir şey konuşacak' diyerek eve geçtik. 'Biz senin oğluna zekat getirdik, kimseye söyleme' diyerek bir bilezik ve 2 bin lira para çıkardılar.