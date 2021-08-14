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    SON DAKİKA: İstanbul Ortaköy'de otel yangını

    Son dakika haberi! İstanbul Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatının çatı katında yangın çıktı. Yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

    DHA
    Ortaköy’de otel yangını! Alevler her yeri sardı

    Beşiktaş, Ortaköy'de, bir süredir kullanılmayan 6 katlı otelin çatı katında yapılan tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.





    İstanbul'da korkutan otel yangını! Otelden dumanlar yükseldi

    Dereboyu Caddesi'nde saat 11.45 sıralarında, yaklaşık 3 yıldır boş olduğu öğrenilen 6 katlı otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların straforları tutuşturması yüzünden başlayan yangına ilk olarak işçiler müdahale etti. İşçilerin çabaları yeterli olmayınca itfaiyeye haber verildi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.


    KAYNAK MALZEMESİ TUTUŞTURDU
    Beşiktaş Kaymakamı, Önder Bakan yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ortaköy'de tadilatta olan bir hotelin çatı katında 'kaynak işlemleri' esnasında çıkan yangına derhal müdahale edilmiştir. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değildir." dedi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul Ortaköy'de otel yangını
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