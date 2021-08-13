Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığında 11 kişi tutuklandı! Sadece biri 1 milyon dolar

Adana polisinin yaptığı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 11 zanlı tutuklanırken, çete lideri öğretmenin parayı bulunca meslekten istifa ettiği ortaya çıktı. Gerçekleştirilen tarihi kaçakçılık operasyonunun BM, UNESCO, INTERPOL gibi uluslararası mecralarda Anadolu'dan kaçırılan eserlerin Avrupa ve ABD müzayede evlerinde satıldığı yönündeki Türkiye'nin tezlerini adli soruşturmayla doğrulayıp ortaya koyan ilk operasyon olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 2 yıl önce Adana'da tarihi Abdulsamet Kavran isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Polis bu tespit üzerine zanlıyı takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana polisi şahsın tarihi eserleri yurt dışına kaçırdığını saptadı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da devreye girdi. Daire, 8 ay önce yurtdışında bir Türk vatandaşını tarihi eser kaçakçılığından yakalattı. Bu kişinin elindeki tarihi eserlerin Türkiye'den çıkarıldığı kesinleşince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bu kişinin profilini çıkarttı.
Araştırmalar sonunda şebeke liderinin Adana polisinin takip ettiği eski edebiyat öğretmeni Abdulsamet Kavran olduğu anlaşıldı. Zanlının daha önce aynı suçtan 3 kez gözaltına alınıp serbest kaldığı, tarihi eser kaçakçılığından parayı bulunca öğretmenlikten istifa ettiği de öğrenildi. Ayrıca Kavran'ın bu süreçte hesap hareketliliğinin 20 milyon lira olduğu da öne sürüldü. İncelemeler sürdükçe Abdulsamet Kavran'ın çok daha profesyonel bir şebeke yapısı kurduğu belirlendi. Zanlının yurt dışına tarihi eserleri tır ve özel araçlarla gönderdiğini, ayrıca kendisinin de yılda en az 5 kez yurt dışına çıktığını saptadı. Zanlının yurt dışına çıktığı zaman cep telefonunu yanına almadığı da belirlendi. Operasyonu 3 ay önce yapmak isteyen polis, çete lideri yurt dışında olduğu için dönüşünü beklediği öğrenildi.