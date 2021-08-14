Hakim Ö.İ, yargıladığı çete lideri E.B'yi önce beraat ettirdi! Ardından rakı masasında oturarak eğlendi

Antalya Manavgat'ta 2019'da 4 suçtan arandığı belirlenen çeteye baskın yapıldı. Lider E.B ile 7 kişi tutuklandı. Avukatlarının itirazı üzerine hepsi serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 146 yıldan 491 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkeme ise 25 Mayıs'ta yapılan duruşmada, delil bulunmadığını belirterek tüm sanıkların beraat etmesini kararlaştırdı!

Bu sırada, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ. ve davada yargılanan E.B.'nin, bir otelin restoranında alem yaparken çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Skandal fotoğraf hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. HSK da olayı incelemek üzere Manavgat'a müfettiş yolladı.