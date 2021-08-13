Antalya'da skandal! Ağır ceza hakimi yargıladığı sanıkla içki masasında görüntülendi

84 MİLYON 527 BİN 889 TL HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlanıp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A.'nın yanı sıra genişletilen soruşturma sonucunda özel bir bankanın şube müdürü K.Ç. ile A.T.B., F.Ö., F.B., M.İ.T., S.D.G., U.O. ve Y.P.'nin 11 ayrı suçu 48 defa işledikleri ve 84 milyon 527 bin 889 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında toplam 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezası istendi.

Olayla ilgili Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanıkların 'suç işlemek için örgüt kurmak' suçundan beraatini talep etti. Savcı, 3 farklı olayda ise sanıkların farklı kişilere yönelik yaptıkları işlemlerle 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarını işlediklerini anlatarak E.B., A.B., K.B., V.B., F.Ö., V.E., S.D.G., A.R.Ö., A.A. ve M.A.'nın cezalandırılmalarını talep etti.

BİRİ HARİÇ TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Mahkeme, 25 Mayıs 2021 tarihindeki karar duruşmasında ise haklarında cezalandırmaya yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını belirterek, F.Ö. haricindeki sanıklara bütün suçlamalardan ayrı ayrı beraat verdi. Mahkeme heyeti, F.Ö.'nün şikayetçi M.B.'ye yönelik 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçunu işlediğini belirterek, 2,5 yıl hapis ve 750 gün karşılığı 15 bin TL adli para cezası verdi. Verilen karara karşı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) itiraz edilebileceği belirtildi.