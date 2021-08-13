Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.08.2021 20:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2021 20:23
    ABONE OL

    Sağanak yağışın etkili olduğu Rize'de Ağaran Şelalesi taştı

    Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı. Bölgede yağmur etkisini sürdürüyor.

    Rize’deki Ağaran Şelalesi taştı

    Rize'de sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelan meydana geldi, Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi taştı.

    Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.



    Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi sağanak nedeniyle taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı, bu bölgede hasar oluştu.

    İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki bazı ırmakların taşması sonucu da çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.



    Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapandı.



        Yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

        Bölgede yağmur etkisini sürdürüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sel felaketinde can kaybı 31’e yükseldi
        Haberler Yaşam Sağanak yağışın etkili olduğu Rize'de Ağaran Şelalesi taştı
            SON DAKİKA