Eda Nur Kaplan, Yusuf Güzelyurt ve Mehmet A'nın cinsel istismarına uğradı! Kilit isim aranıyor

Türkiye, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle sarsıldı. 18 yaşındaki Kaplan, 31 Temmuz'da Mehmet A. ve Yusuf Güzelyurt'un cinsel istismarına uğradı. Ancak suçlular serbest kalınca 7 Ağustos gecesi Ankara'daki evinin 15'inci katından atlayarak canına kıydı. Ekipler Mehmet A. ve Yusuf Güzelyurt'un yakalanması için çalışma başlattı.

Dün, şüphelilerden Güzelyurt, yakalandı. Cinsel istismarın yaşandığı otelin diğer şüpheli Mehmet A'ya ait olduğu ortaya çıktı! Kayıplara karışan tecavüzcünün tüm müşterileri tahliye ettiği, otelin kapısına da kilit vurduğu anlaşıldı. Öte yandan genç kızı otelden alarak evine bırakan taksi şoförü Ali Usta'nın ifadesi alındı. Usta "Kızın üzerinde hiçbir şey yoktu. Bilinci yerinde değildi. Sürekli ağlıyordu. Kolunda çizik ve tırnak izine vardı" ifadesini kullandı.

SERBEST BIRAKILDI



Güzelyurt, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.